Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ

Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
На первом месте оказался швейцарский спортсмен Райан Режес. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива. Четвертым финишировал шведский фристайлист Эрик Моберг.
Ранее две медали в российскую копилку принесли фигуристки. Золото в личном турнире завоевала Анна Щербакова, а серебро – Александра Трусова. В настоящее время Россия занимает 9 место в общем зачете. Всего у россиян 27 медалей, из них 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.
Первое место в медальном зачете Олимпийских игр занимает Норвегия, на втором расположилась Германия, а на третьем – США. 18 февраля в олимпийском Пекине разыграют 6 комплектов медалей.