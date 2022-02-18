Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ

Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

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На первом месте оказался швейцарский спортсмен Райан Режес. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива. Четвертым финишировал шведский фристайлист Эрик Моберг.

Ранее две медали в российскую копилку принесли фигуристки. Золото в личном турнире завоевала Анна Щербакова, а серебро – Александра Трусова. В настоящее время Россия занимает 9 место в общем зачете. Всего у россиян 27 медалей, из них 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.