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Олимпиада-2022
1 час назад

Российский фристайлист взял бронзу Олимпиады-2022

Елена Прошина

Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом месте оказался швейцарский спортсмен Райан Режес. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива. Четвертым финишировал шведский фристайлист Эрик Моберг.

Ранее две медали в российскую копилку принесли фигуристки. Золото в личном турнире завоевала Анна Щербакова, а серебро – Александра Трусова. В настоящее время Россия занимает 9 место в общем зачете. Всего у россиян 27 медалей, из них 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Первое место в медальном зачете Олимпийских игр занимает Норвегия, на втором расположилась Германия, а на третьем – США. 18 февраля в олимпийском Пекине разыграют 6 комплектов медалей.

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