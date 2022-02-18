Дело Валиевой: WADA выступило с обвинениями в адрес CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало заявление по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Антидопинговое агентство обвинило CAS в нарушении правил кодекса ВАДА.

«Комиссия проигнорировала чёткие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся «защищённых персон», сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми. Кодекс содержит другие правила.

Изменение кодекса, позволяющее «защищённым персонам» выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде», — говорится в заявлении ВАДА.

Независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) подключится к изучению обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, однако детали его участия пока не будут раскрыты для общественности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря, было выявлено наличие запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

"РУСАДА уже сообщило, что начало расследование в отношении вспомогательного персонала спортсмена, как это должно быть сделано в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, когда несовершеннолетний замешан в антидопинговом деле, - заметил собеседник ТАСС. - Кроме того, этим займется независимый отдел разведки и расследований WADA".

"Отдел разведки и расследований WADA является независимым, поэтому на данном этапе у нас не будет никаких дополнительных подробностей, кроме этой", - ответил представитель WADА на вопрос, будет ли расследование обстоятельств дела Валиевой совместным с РУСАДА, или Всемирное антидопинговое агентство намерено действовать в этом вопросе самостоятельно.

15-летняя Валиева на Играх в Пекине выиграла золото Олимпиады в командном турнире и стала четвертой в личном первенстве.

Российская фигуристка Камила Валиева будет требовать вскрыть допинг-пробу Б.

«Спортсменка будет запрашивать вскрытие и анализ пробы Б, — говорится в документе Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA о временном отстранении фигуристки были отклонены.

По итогам короткой и произвольной программы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире. Победу праздновала другая россиянка — Анна Щербакова.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что ответственность за задержку информации по допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«РУСАДА несет ответственность за эффективное взаимодействие с лабораторией. Это нужно для обеспечения своевременного анализа допинг-проб. Особенно в преддверии крупного турнира», — говорится на сайте WADA.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила фактических доказательств для опровержения обвинения в употреблении допинга. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

По утверждению WADA, спортсменка не смогла объяснить, как в ее организм попало запрещенное вещество триметазидин, что исключает основания для отмены временного отстранения. В частности, спортсменка не представила рецептов или других документальных доказательств, которые свидетельствовали бы об употреблении ее дедушкой соответствующего препарата. При этом, считает CAS, Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств для полного оправдания ввиду ее участия в одиночных соревнованиях на Олимпиаде.

Ранее CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки.

«Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие со своим дедушкой, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой», — указали в суде.

Сама Валиева предположила, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Согласно опубликованной в общем доступе мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой, фигуристка неоднозначно отнеслась к назначению в тройку судей на процессе американского арбитра Джеффри Бенца. Это отражено в документе:

— В начале слушаний Валиева выразила озабоченность назначением мистера Джеффри Бенца в качестве судьи из-за его статуса фигуриста, в прошлом соревновавшегося за США, а также работника Олимпийского и Паралимпийского комитета США (15 лет назад). Мистер Джеффри Бенц прояснил, что его предыдущий пост и его национальность никак не влияют на его независимость и беспристрастность для решения по делу. Однако спортсменка формально не оспаривала его назначение ни в какой момент времени, — говорится в полном решении суда.

Исход разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой зависит от того, какие объяснения будут представлены в связи с предполагаемым наличием запрещенного вещества в ее допинг-пробе, в отношении спортсменки могут проявить мягкость, если для этого есть основания. Такое мнение в комментарии для ТАСС выразила профессор права из Университета Дьюка (штат Северная Каролина) Дориан Ламбеле Колман, которая является одним из руководителей центра спортивного права, действующего при указанном учебном заведении.

"Я очень надеюсь, что мы вновь скоро увидим Камилу Валиеву на соревнованиях. Она является выдающимся исполнителем. Будет ли она на какое-то время отстранена, зависит от ряда факторов, включая то, подтвердятся ли первые результаты, если подтвердятся, будет ли удовлетворительное объяснение наличия триметазидина в ее пробе", - отметила эксперт, отвечая на вопрос о том, каким, по ее мнению, может быть исход дела Валиевой с юридической точки зрения.

Колман, которая ранее участвовала в разработке программы тестирования на допинг для Федерации легкой атлетики США, также добавила:

"Вследствие юридических норм, применимых в ее деле, и подхода Спортивного арбитражного суда к допинговым делам в целом в отношении нее, вероятно, будет проявлена некоторая мягкость в случае каких-либо будущих санкций, если будет ясно, что указанное вещество было принято непреднамеренно, или кто-то, отвечающий за нее, настаивал на том, чтобы она приняла его".

Профессор, готовившая для властей США документы в рамках консультаций, которые содействовали учреждению Всемирного антидопингового агентства, в среду опубликовала в газете "Вашингтон пост" комментарий. В нем подчеркивается:

"Решение Спортивного арбитражного суда о допуске Валиевой к соревнованиям на этой неделе подверглось повсеместной критике как произвол учреждения, руководствующегося коммерческими и политическими интересами. На самом деле, это решение было хрестоматийным применением устоявшегося закона. Кроме того, оно имело этические обоснования".

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции.

"Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается прежде всего вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали в исполнительном комитете МОК думать об этом", – отметил Бах.

Он уточнил, что речь идет об увеличении минимального возраста участников ОИ. По его словам, к обсуждению также нужно привлечь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и представителей спортивных федераций.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву от соревнований из-за положительного допинг-теста, сданного в декабре, но на следующий день сняло с нее эту санкцию. Из-за отмены отстранения МОК подал апелляцию, которая в итоге была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS). При этом разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

«Мы оспорили это решение, мы пошли в суд, мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права, если мы не будем уважать его, будем под себя подстраивать законы и правила, международного спорта не будет.



Нам пришлось это принять, чтобы последовательно действовать, мы приняли решение о церемонии награждения (которая была отменена в командном турнире из-за участия Валиевой – Sports.ru).



Что касается моего личного мнения, для меня антидопинговые правила есть, чтобы обеспечить честные соревнования – это подводит меня к выводу, что в честном соревновании должны применяться одинаковые правила ко всем», – сказал Бах на пресс-конференции.



«Есть ситуация с положительным тестом, ответственность всех органов – обеспечить справедливые соревнования, и эту ответственность мы взяли на себя. Это произошло за 48 часов до соревнования, и это не наша вина», – отметил глава МОК.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расследование дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой затронет её тренерский штаб.

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — приводит РИА Новости слова Баха на пресс-конференции.

Он выразил обеспокоенность самочувствием Валиевой и заявил о готовности комитета предоставить ей психологическую помощь.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением об общении между фигуристами и тренерами в группе Тутберидзе.

«Я увидел, как холодно Валиеву встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», — передает слова Баха РИА «Новости».

Самолет с российскими спортсменами, среди которых находится и фигуристка Камила Валиева, с задержкой в два с половиной часа вылетел из аэропорта Пекина, где проходят зимние Олимпийские игры.

По расписанию самолет должен был вылететь в 11:40 по местному времени (6:40 мск), но рейс был задержан. Позже самолет все-таки вылетел в Москву.

Неучастие российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине вызвано желанием разнообразить представительство стран. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).