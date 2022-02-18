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Олимпиада-2022
1 час назад

Камила Валиева будет представлена к государственной награде

Чемпионат.comиещё 2

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвёртое место в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Также она завоевала золото в командном турнире.

Валиева будет представлена к государственной награде
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, — всё это решат в администрации президента. Камилу будут встречать в аэропорту со всеми почестями как олимпийскую чемпионку, потому что она таковой и является. Она будет окружена вниманием и заботой. У неё впереди большая работа, да и вся жизнь впереди», — сказал Свищёв в беседе с корресподентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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