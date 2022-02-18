Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Российский конькобежец-чемпион описал провал на Играх фразой «тонешь в болоте»

Lenta.ru

Российский конькобежец Павел Кулижников поделился эмоциями после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Тонешь в болоте»: российский конькобежец о провале на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

«Тонешь в болоте и ничего не можешь с этим поделать», — такой фразой описал Кулижников провал на Играх.

Он рассказал, что из-за перенесенного ранее коронавируса надеялся только на чудо, но его не случилось. Конькобежец заявил, что после болезни испытывал тревогу и панику каждый раз, когда выходил на дорожку.

На Играх в Пекине россиянин выступил на дистанции 1000 метров и занял 11-е место. Кулижников — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. Также он пять раз становился первым на отдельных дистанциях.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина раскритиковала атмосферу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. «Вижу, как молодым ребятам грустно на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно», — заявила спортсменка. Она описала атмосферу на Олимпиаде фразой «это дно».

Игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители