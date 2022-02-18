Российский спортсмен рассказал об объятиях с украинцем

"Что рассказывать об объятиях с Абраменко? Мой друг выиграл медаль. Как и четыре года назад на пьедестале, поздравили друг друга. Россияне, украинцы, белорусы держались вместе, мы всегда дружим. О ситуации с Валиевой я не в курсе", — передает слова Бурова "Чемпионат".