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Олимпиада-2022
1 час назад

Российский фристайлист Буров рассказал об объятиях с украинцем Абраменко

Газета.Ruиещё 1

Бронзовый призер Олимпиады, лыжный акробат Илья Буров рассказал об объятиях после турнира с серебряным призером соревнований украинцем Александром Абраменко.

Российский спортсмен рассказал об объятиях с украинцем
Фото: ReutersReuters

Буров на второй Олимпиаде подряд стал бронзовым призером в личном турнире. В составе сборной России по фристайлу Илья стал пятым в турнире смешанных команд.

"Что рассказывать об объятиях с Абраменко? Мой друг выиграл медаль. Как и четыре года назад на пьедестале, поздравили друг друга. Россияне, украинцы, белорусы держались вместе, мы всегда дружим. О ситуации с Валиевой я не в курсе", — передает слова Бурова "Чемпионат".

Для российских фристайлистов это вторая медаль на Играх в Пекине. 6 февраля Анастасия Смирнова стала третьей в могуле. А 15 февраля Анастасия Таталина остановилась в шаге от медали в слоупстайле. Позже спортсменка заявила, что ее засудили. Ранее сообщалось, что российский фристайлист Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ.

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