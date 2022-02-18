Тутберидзе: нахожусь в недоумении от слов Баха

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны главы МОК Томаса Баха.

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«Очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе под постом Александра Жулина в Инстаграме.

Сегодня, 18 февраля, Бах раскритиковал Тутберидзе и ее штаб за поведение по отношению к фигуристке Камиле Валиевой после ее проката в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Вчера, 17 февраля, российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото на Олимпийских играх. Еще одна россиянка Александра Трусова завоевала серебряную медаль. Тройку призеров замкнула японка Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но допустила несколько ошибок в произвольной и выпала из призеров.

Валиева выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине в командном соревновании.