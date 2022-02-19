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Олимпиада-2022
2 часа назад

Изменены дистанция и время старта мужского лыжного марафона на Олимпиаде-2022

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Организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за ветровой обстановки.

Мужской лыжный марафон на Олимпиаде-2022 перенесли на час
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марафон на 50 км должен был состояться 19 февраля в 09:00 мск, но из-за погоды условия гонки были изменены. Новое время гонки — в 10:00 мск. Из россиян на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Напомним, что из-за погодных условий женский масс-старт по биатлону провели днём ранее. Сегодня стало известно, что из-за аналогичной ситуации командные соревнования по горнолыжному спорту перенесли на завтра.

Ранее новозеландский фристайлист Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде-2022.

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