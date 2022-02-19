Мужской лыжный марафон на Олимпиаде-2022 перенесли на час

Марафон на 50 км должен был состояться 19 февраля в 09:00 мск, но из-за погоды условия гонки были изменены. Новое время гонки — в 10:00 мск. Из россиян на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.