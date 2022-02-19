Россия готовится к битве в финале Олимпиады

Для золотых медалей нужно преодолеть себя и Финляндию.

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До конца Олимпиады в Пекине всего 2 дня, но каких! В хоккее начинается самое интересное. 19 февраля сборные Словакии и Швеции разыграют бронзовые медали, а на следующий день в главном финале сразятся команды Финляндии и России. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Словакия - Швеция: желание или класс?

Сборная Словакии - настоящая золушка этой Олимпиады. Команда Крейга Рэмзи выбила из борьбы сначала вице-чемпиона ОИ-2018 Германию, а затем и сборную США. Ну а форвард словаков Юрай Славковски и вовсе стал настоящим открытием турнира, наверняка на него уже положили глаз скауты НХЛ.

Вот только вся эта самоотверженность в полуфинале наткнулась на холодную и перемалывающую все на своем пути машину в виде сборной Финляндии. Хоккеисты Суоми получили преимущество, спокойно его удержали и нанесли контрольный выстрел - шайбу в пустые ворота. Впрочем, для команды Словакии любые медали здесь станут настоящим подвигом. Первый шанс упущен, но будет еще один.

Швеция была ничем не хуже сборной России в своем полуфинале, но удача отвернулась от команды Юхана Гарпенлева в серии буллитов. Конечно, разочарование велико, а на восстановление на 9 часов меньше. Да и словаки играли "всего лишь" 60 минут, а у шведов были дополнительные 10 в сверхэнергозатратном формате 3 на 3.

Да, шведы выиграли у Словакии последние 5 матчей. Да, их мастерство выше. Но желание и свежесть словацкой команды должны сыграть свою роль. Букмекер Winline предлагает поставить на победу Словакии в бронзовом матче за 4.70.

Финляндия - Россия: шлагбаум для Жамнова и компании

Сборная России в Пекине очень прагматична. Много борьбы, команда не летит шашки наголо вперед, предпочитая расчетливый хоккей. Надежная оборона, отличный вратарь в помощь. Со Швецией, правда, было очень сложно, но в серии буллитов повезло. Но повезет ли в финале?

Какой-то красивой, результативной игры команда Жамнова не показывает, но результат есть. Выбор тренеров критиковали, созидателей в этом составе действительно немного. Но опять же: если команда выиграет золотые медали, об игре никто не вспомнит.

Вот только в финале Россию ждет Финляндия, наихудший из возможных вариантов. Эта команда, во-первых, обладает топовым по меркам этой Олимпиады составом. Во-вторых, финны - крайне неудобный для нашей сборной соперник. Вспомнить хотя бы Олимпиаду в Сочи…

Правда, команда Алексея Жамнова сейчас, скорее, сама играет ближе к финскому стилю, но это особых надежд не добавляет. Плюс ко всему у финнов будет на 9 часов больше на восстановление, а сыграли они на 10 минут меньше. Да и эмоций в своем полуфинале потратили меньше: забили довольно быстро и спокойно удержали свое преимущество.

По всему выходит так, что вторую Олимпиаду подряд России выиграть будет очень и очень сложно. Не видно каких-то явных элементов, в которых у нашей команды преимущество. Конечно, это финал Олимпиады, здесь и не такие сюжеты бывают, но рациональной видится пари на победу Финляндии. Поставить на победу команды Суоми с учетом возможных овертайма и серии буллитов можно за 1.86.