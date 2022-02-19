Превратили олимпийский марафон непонятно во что.

В лыжных гонках есть очень крутое звание – «Король лыж». Это неофициальный, но очень солидный титул, который присуждается тем, кто в рамках одного крупного турнира (Олимпиады или чемпионата мира) выигрывает гонки на 30 и 50 километров. Считается, что победа в этих двух дистанциях является показателем уникальной силы лыжника.

Традиция эта зародилась более полувека назад. На чемпионате мира 1954 года который проходил в шведском Фалуне король Густав VI был очень впечатлён достижениями Владимира Кузина, который как раз выиграл гонки на 30 и 50 километров, а ещё помог сборной Советского Союза добыть серебро в эстафете. По окончании турнира монарх вручил нашему лыжнику особый кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции».

Больше никому шведский король кубки не высылал, но традиция вручать титул осталась. И за почти 70 лет, которые прошли с того события, его обрели лишь четыре человека: советский лыжник Николай Зимятов (на Олимпиаде 1980 года), швед Гунде Сван (ЧМ-1985), финн Мика Мюллюля (ЧМ-1999) и норвежец Петтер Нортуг, причём дважды (ЧМ-2009 и ЧМ-2011).

Кроме того, финн Матти Райвио получил титул задним числом. На чемпионате мира 1926 года сделал как раз то, что позволяет ему считаться «Королём лыж».

Лучший российский лыжник современности Александр Большунов уже дважды подбирался к этому титулу. В первый раз он был очень близок к нему на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. Он выиграл скиатлон и был фаворитом в марафоне. Однако в последней гонке турнира развернулась настоящая драма: на финишной прямой Йоханнес Клебо сломал россиянину палку, и тот не смог стать чемпионом. Норвежца дисквалифицировали, но с одной палкой Большунов уступил Иверсену, который в разборке не участвовал. На Александра после того поражения тяжело было смотреть: он очень сильно расстраивался после поражения.

На Олимпиаде-2022 Большунов тоже вплотную подобрался к заветному титулу, который на Играх не покорялся никому с 1980 года. Александр выиграл скиатлон и собирался забрать золото и в марафоне, где снова был чемпионом. Однако организаторы просто подставили лучшего российского лыжника. В субботу на стадионе в Чжанцзякоу разгулялся штормовой ветер. И вместо того, чтобы сдвинуть гонку или перенести её на последний день Олимпиады, организаторы приняли решение просто сократить дистанцию с 50 до 28 километров 400 метров.

Мало того, что тем самым помогли норвежцам, так ещё и лишили лидера сборной России шанса стать «Королём лыж». Даже в случае золота Большунова формальные требования, установленные в 1954 году, выполнены не будут, потому что марафон на Олимпиаде превратили непонятно во что. Как же обидно за нашего великолепного спортсмена!