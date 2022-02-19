Раскрыта сумма призовых российским фигуристам за выступления на ОИ

Стала известна сумма призовых, которые получат российские фигуристы за выступления на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Национальной команда в столице Китая завоевала шесть наград: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях – Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – получат по 4 млн рублей.
Синицина и Кацалапов получат также по 2,5 млн рублей за второе место в танцах на льду. Анна Щербакова, которая выиграла женский одиночный турнир, и Александра Трусова, взявшая серебро, получат 4 и 2,5 млн рублей соответственно.
В парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина получат по 1,7 млн за бронзу, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов – по 2,5 млн за серебро. Ранее сообщалось, что сборная России победила в медальном зачете фигурного катания на Играх-2022.