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Олимпиада-2022
50 минут назад

На пару фигуристов подали в суд за народную песню на Олимпиаде

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На фигуристов из США Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера подали в суд за использование музыки на Олимпиаде в Пекине. Они выступали под песню The House of the Rising Sun. Спортсмены завоевали серебряную медаль в этом выступлении.

На пару фигуристов подали в суд за народную песню на Олимпиаде-2022
Фото: alexa_knierimalexa_knierim

The House of the Rising Sun — американская народная песня, самую известную версию которой в 1964 году записала группа The Animals. В суд же подали музыканты из группы Heavy Young Heathens, запись которой использовали фигуристы.

Подавшие иск братья Роберт и Арон Мардеросяны из Heavy Young Heathens заявили, что The House of the Rising Sun — «очень ценный лицензионный актив» для группы. Они также сообщили, что их запись отличается оригинальным вступлением и уникальной аранжировкой, сделавшей песню узнаваемой во всём мире.

Музыканты решили через суд стребовать с фигуристов материальный ущерб, однако сумма, которую они хотят получить, не называется.

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Адвокат группы и отец музыкантов Мик Мардеросян заявил, что медиахолдинг NBC, указанный в иске одним из ответчиков, удалил с сайта и из соцсетей все материалы с выступлением фигуристов. Heavy Young Heathens более 30 лет создают музыку для фильмов, сериалов и рекламных роликов. В том числе они записывали композиции для мультсериала «Симпсоны», телесериала «C.S.I.: Место преступления», фильмов «Хэллоуин», «Дон Верден», «Вне правил» и «Зачинщики».

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею в финале Олимпиады в Пекине проиграла команде Финляндии со счётом 2:1. В итоге российские хоккеисты завоевали серебро, финны — золото. Бронзу ранее взяла команда из Словакии.

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