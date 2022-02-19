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Олимпиада-2022
1 час назад

Российский фигурист раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине

Газета.Ruиещё 1

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об организации Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Напомним, по итогам соревнований спортивных пар российский дуэт Бойкова / Козловский стал четвертым.

Российский фигурист раскритиковал Олимпиаду в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне есть с чем сравнивать, я своими глазами был в Сочи, присутствовал на арене "Айсберг". По телевизору смотрел Пхенчхан. Могу сказать, что Олимпиада в Пекине, с точки зрения энергетики, может называться Олимпиадой только с очень сильной натяжкой. На чемпионате России было в десять раз эмоциональнее. Если убрать общий антураж олимпийских колец, надписи "Пекин 2022", огромного количества видов спорта — самое главное — это отсутствие болельщиков на трибунах из разных стран. Эта Олимпиада не является такой, какой она должна быть", — цитирует фигуриста Sport24.

Золото завоевали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, второй стала российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Бронза досталась другим отечественным спортсменам - Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

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Ранее заслуженный тренер России Людмила Великова высказалась о четвертом месте российской пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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