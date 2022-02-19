Российский фигурист раскритиковал Олимпиаду в Пекине

"Мне есть с чем сравнивать, я своими глазами был в Сочи, присутствовал на арене "Айсберг". По телевизору смотрел Пхенчхан. Могу сказать, что Олимпиада в Пекине, с точки зрения энергетики, может называться Олимпиадой только с очень сильной натяжкой. На чемпионате России было в десять раз эмоциональнее. Если убрать общий антураж олимпийских колец, надписи "Пекин 2022", огромного количества видов спорта — самое главное — это отсутствие болельщиков на трибунах из разных стран. Эта Олимпиада не является такой, какой она должна быть", — цитирует фигуриста Sport24.