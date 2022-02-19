Олимпийский чемпион дал прогноз на финал ОИ-2022

Борис Михайлов рассказал, что будет со сборной России в случае поражения в финале Олимпиады.
«Сборная Финляндии – дисциплинированная, комбинационная. Это команда с характером, ее просто так, голыми руками, не возьмешь.
Тем более это будет матч за золото. Финны – крепкий орешек, они всегда такими были. Если мы первыми забьем, нам будет намного легче.
Это достойный противник. В финал просто так не попадают. Их преимущества – дисциплина, настырный характер, они играют от начала и до конца, в тактическом плане очень строго и внимательно.
Если сборная победит, мы ее будем встречать на ура. В случае поражения – просто будут молодцы», – заявил двукратный олимпийский чемпион.