Олимпийский чемпион дал прогноз на финал ОИ-2022

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Олимпиада-2022
50 минут назад

Михайлов о финале Олимпиады: «Если сборная победит, мы ее встретим на ура. В случае поражения – просто молодцы»

Sports.ru

Борис Михайлов рассказал, что будет со сборной России в случае поражения в финале Олимпиады.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сборная Финляндии – дисциплинированная, комбинационная. Это команда с характером, ее просто так, голыми руками, не возьмешь.

Тем более это будет матч за золото. Финны – крепкий орешек, они всегда такими были. Если мы первыми забьем, нам будет намного легче.

Это достойный противник. В финал просто так не попадают. Их преимущества – дисциплина, настырный характер, они играют от начала и до конца, в тактическом плане очень строго и внимательно.

Если сборная победит, мы ее будем встречать на ура. В случае поражения – просто будут молодцы», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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