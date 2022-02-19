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Олимпиада-2022
45 минут назад

На американских фигуристов подали в суд за нарушение авторских прав на Олимпиаде

Газета.Ru

На американских фигуристов Брендона Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Courthouse News.

На американских фигуристов подали в суд после выступления на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

Как передает источник, иск был подан после выступления дуэта в командном турнире Олимпийских игр - 2022 в Пекине под песню The House of the Rising Sun в исполнении группы Heavy Young Heathens. Оригинальная версия композиции была записана группой The Animals в 1964 году.

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Heavy Young Heathens заявляют, что их запись отличается оригинально сочиненным вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали ее очень популярной и узнаваемой во всем мире. Иск зарегистрирован 17 февраля в федеральном суде города Санта-Ана, сумма иска не уточняется. Фрейзер и Книрим оказались шестыми в соревнованиях пар, а также завоевали серебряную медаль командного турнира.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении по итогам командного турнира на Играх-2022. Медали победителям и призерам в Пекине не будут вручены. Об апелляции американцы в официальном письме сообщили главе МОК Томасу Баху.

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