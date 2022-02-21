Всего на поощрительные выплаты уйдёт порядка 230 млн рублей.

Олимпиада-2022 подошла к концу, и для России по количеству медалей она получилась самой успешной в истории: наши спортсмены завоевали 32 награды – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

За каждую завоёванную медаль предусмотрены денежные выплаты, которые не облагаются налогами. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил, сколько стоит каждая награда.

– 4 млн рублей

– 2,5 млн рублей

– 1,7 млн рублей.

С 1996 по 2006 год спортсмены получали всё в долларах: золото стоило $ 50 тыс., серебро — $ 30 тыс. и бронза — $ 20 тыс. Перед пекинской Олимпиадой-2008 валюту поменяли на евро, а тарифы подняли в два раза – до € 100 тыс., € 60 тыс. и € 40 тыс. соответственно. А спустя четыре года поощрительные выплаты перевели в рубли и ввели суммы, которые до сих пор остаются неизменными. И если по тогдашнему курсу они были эквивалентны тем, что ранее устанавливали в евро, то сейчас их стоимость значительно снизилась из-за девальвации рубля. Так, 4 млн рублей по нынешнему курсу это примерно € 45,6 тыс., 2,5 млн рублей = €28,5 тыс., а 1,7 млн руб = € 19,4 тыс.

Россия не единственная, кто поощряет спортсменов денежно: например, Италия выплачивает золотым медалистам $ 213 тыс., Япония – $ 45 тыс., США – $ 37,5 тыс. Но большинство стран всё же обходится без государственных выплат медалистам: Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Австрия не считают, что это необходимо. Иностранные спортсмены в основном зарабатывают на спонсорских контрактах, выплаты по которым нередко превосходят государственные в разы.

В нашей стране в дополнение к призовым олимпийские чемпионы и призёры получают ещё в качестве подарков автомобили. В 2010-м и 2012-м дарили Audi разных моделей, в 2014-м – Mercedes-Benz, а с 2016-го дарят BMW. Подбором и покупкой занимается Фонд поддержки олимпийцев России, поэтому внимание уделяется даже мельчайшим деталям.

Наибольшая призовая выплата достанется Александру Большнову – в Пекине он завоевал пять медалей, из которых три золотые.