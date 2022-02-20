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Олимпиада-2022
1 час назад

Третьяк объяснил поражение российских хоккеистов в финале Олимпиады

Майк Габриелян

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборная России могла завоевать золото Олимпиады, но ей не хватило удачи. Слова Третьяка передает РИА «Новости».

Третьяк объяснил поражение российских хоккеистов в финале Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу сказать, что мы могли выиграть этот финал. Это не победа со счетом 4:0 или 5:0. Играли две равные команды. Просто удача была сегодня на стороне Финляндии», - сказал президент ФХР.

Он отметил, что финал получился достойным,

В воскресенье сборная России проиграла команде Финляндии в финале олимпийского турнира со счетом 1:2.

В первом периоде гол забил форвард сборной России Михаил Григоренко. В начале второго периода финн Вилле Пока сравнял счет. На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьернинен вывел Финляндию вперед.

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