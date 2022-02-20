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Олимпиада-2022
1 час назад

Россия побила рекорд СССР на Олимпиадах

Майк Габриелян

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде в Пекине. Отечественные спортсмены завоевали 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Это новый национальный рекорд.

Россия побила рекорд СССР на Олимпиадах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее самым весомым достижением россиян были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9). Лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Общий медальный зачет пекинской Олимпиады показал, что Россия успешно выступила на Играх, завоевав 32 награды. Об этом заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.

«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление», - сказал Поздняков.

По его словам, перед Играми был расчет, что наша сборная может побороться за 30 медалей. Прогноз оправдался.

«Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч», – сказал глава олимпийского комитета.

В неформальном соревновании за олимпийское золото сборная России заняла девятое место. Победителем «золотого» медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 медалей.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась из-за второго места хоккейной сборной России на Олимпиаде.

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