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Олимпиада-2022
1 час назад

В Госдуме назвали главного героя зимней Олимпиады

Газета.Ru

Депутат Госдумы России Светлана Журова назвала лыжника Александра Большунова главным героем пекинской Олимпиады, передает «Чемпионат.com».

В Госдуме назвали главного героя зимней Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждый скажет, что герой Олимпиады – это Саша Большунов. Для меня он был героем и до Игр. Видно было, что он очень серьезно настроен на то, чтобы завоевать максимально все медали», — сказала Журова.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов поделился мнением об участии норвежца Йоханнеса Клебо и Александра Большунова в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

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