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Олимпиада-2022
1 час назад

Министр спорта России Матыцин подвел итоги Олимпиады-2022

Газета.Ru

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об итогах зимних Олимпийских игр в Пекине.

Министр спорта России подвел итоги Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, атлеты готовились к соревнованиям в режиме карантина, что наложило свой опечаток.

«Окончательные итоги будут проведены после закрытия Игр. Мы проведем диалог и так называемый разбор полетов со всеми федерациями по выполнению плана, реализации программ олимпийской подготовки. Но работа была колоссальная, в очень непростых условиях.

Самый, наверное, сложный период был перед Играми, когда ввели еще более жесткие ограничения в связи с ростом случаев заболевания ковидом. Спортсмены готовились фактически в режиме карантина, многие за рубежом готовились, и мы принимали первые неотложные меры, чтобы они были прежде всего здоровы», — приводят слова чиновника «Известия».

Сборная России на Олимпиаде 2022 года завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники. Они стали обладателями 11 наград. Шесть медалей были добыты фигуристами, еще четыре медали в активе отечественных биатлонистов.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. На второй строчке расположилась Германия, тройку замыкают спортсмены из Китая.

Стоит отметить, что на предыдущей Олимпиаде сборная России сумела завоевать лишь 17 наград.

Ранее в Госдуме назвали ОИ-2022 чрезвычайно политизированными.

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