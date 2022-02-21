Министр спорта России подвел итоги Олимпиады-2022

Самый, наверное, сложный период был перед Играми, когда ввели еще более жесткие ограничения в связи с ростом случаев заболевания ковидом. Спортсмены готовились фактически в режиме карантина, многие за рубежом готовились, и мы принимали первые неотложные меры, чтобы они были прежде всего здоровы», — приводят слова чиновника «Известия».