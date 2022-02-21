Министр спорта России подвел итоги Олимпиады-2022

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об итогах зимних Олимпийских игр в Пекине.
По его словам, атлеты готовились к соревнованиям в режиме карантина, что наложило свой опечаток.
«Окончательные итоги будут проведены после закрытия Игр. Мы проведем диалог и так называемый разбор полетов со всеми федерациями по выполнению плана, реализации программ олимпийской подготовки. Но работа была колоссальная, в очень непростых условиях.
Самый, наверное, сложный период был перед Играми, когда ввели еще более жесткие ограничения в связи с ростом случаев заболевания ковидом. Спортсмены готовились фактически в режиме карантина, многие за рубежом готовились, и мы принимали первые неотложные меры, чтобы они были прежде всего здоровы», — приводят слова чиновника «Известия».
Сборная России на Олимпиаде 2022 года завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники. Они стали обладателями 11 наград. Шесть медалей были добыты фигуристами, еще четыре медали в активе отечественных биатлонистов.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. На второй строчке расположилась Германия, тройку замыкают спортсмены из Китая.
Стоит отметить, что на предыдущей Олимпиаде сборная России сумела завоевать лишь 17 наград.
Ранее в Госдуме назвали ОИ-2022 чрезвычайно политизированными.