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Олимпиада-2022
42 минуты назад

Камила Валиева впервые после скандала на ОИ-2022 опубликовала пост в «Инстаграме»

Чемпионат.comиещё 8

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева впервые после скандала на Олимпиаде-2022 опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме».

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева.

Напомним, Валиева завоевала золото в командном турнире в составе сборной России. Церемонию награждения не стали проводить — вскоре стало известно, что допинг-тест спортсменки, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

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