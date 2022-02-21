Российская фигуристка Камила Валиева впервые после допингового скандала на ОИ-2022 опубликовала снимок в Instagram. В публикации спортсменка поблагодарила своих тренеров за то, что они помогают ей «быть сильной».
«Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания», — написала фигуристка.
Напомним, что после того, как сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, однако церемонию награждения была отменена из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы личного женского турнира и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.
Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил тренеров Валиевой в «холодном отношении», а также заявил о необходимости провести расследование по фактам «жестокого обращения с детьми» в отношении наставников фигуристки.