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Олимпиада-2022
31 минуту назад

Туктамышева оценила итоги Олимпиады-2022

Елена Прошина

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги Олимпийских игр в Пекине, опубликовав пост в своем Instagram.

Туктамышева подвела итоги Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка призналась, что две недели пристально наблюдала за соревнованиями. По ее мнению, всемирные спортивные состязания объединяют людей и помогают узнать что-то новое.

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями погружаются в этот мир - объединяются, поддерживают, обсуждают, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство и всегда есть о чем поговорить. Поздравляю всех спортсменов с окончанием Олимпиады - вы герои», — поделилась Туктамышева.

Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля. Всего сборная России завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В общем зачете наша команда заняла 9 место. Большего всего медалей завоевали лыжники – у них 11 наград. У фигуристов на счету 6 медалей, а у биатлонистов – 4. Первое место в общем зачете заняла Норвегия.

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