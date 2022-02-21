Туктамышева подвела итоги Олимпиады-2022

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями погружаются в этот мир - объединяются, поддерживают, обсуждают, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство и всегда есть о чем поговорить. Поздравляю всех спортсменов с окончанием Олимпиады - вы герои», — поделилась Туктамышева.