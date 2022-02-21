«Олицетворение обмана»: учениц Тутберидзе потребовали проверить на допинг

Американская фигуристка с русскими корнями Полина Эдмундс рассказала, как в 2013 году российские фигуристки якобы принимали подозрительный препарат у нее на глазах. На фоне допингового скандала вокруг Камилы Валиевой она призвала проверить и других учениц Этери Тутберидзе. В беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал эти слова «вбросом» и посоветовал Эдмундс быть «умнее в высказываниях», а экс-гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заметил, что в фигурном катании допинговых случаев не больше, чем в других видах спорта, но США могут использовать случай Валиевой для продвижения своего «Акта Родченкова».

Фото: ТАСС ТАСС

"За пять минут до выхода на лед достали бутылочки"

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Положительная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой не только стала главным скандалом минувшей Олимпиады в Пекине, но и породила новую волну обсуждения применения запрещенных препаратов спортсменами из России. В числе высказавшихся оказалась фигуристка из США Полина Эдмундс, которая участвовала в Олимпийских играх в Сочи - 2014 и побеждала на чемпионате четырех континентов (аналог Евро для фигуристов из стран Америки и Азии). В подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson Эдмундс рассказала, что в 2013 году на финале юниорского Гран-при в Фукуоке перед тренировкой российские спортсменки в ее присутствии принимали неизвестные вещества.

"Я была с ними в раздевалке и готовилась к тренировке, их тренеры вышли. Они завязывали шнурки, шутили и смеялись. А я была вместе с мамой. И за пять минут до выхода на лед они достали маленькие бутылочки с пипетками, каждая фигуристка приняла по несколько капель. Они со смехом это обсуждали, одна еще сказала, что ее врач не думает, что она сможет это выпить. Другая же ответила, что у нее все в порядке. Мы с мамой тогда подумали, что это странно", - поделилась Эдмундс.

По ее словам, она готовилась, как и россиянки, выполнять тройные прыжки. Но ее удивило, что они работали очень интенсивно. Эдмундс заявила, что никогда не видела, чтобы кто-то шел на тройные прыжки в первые же 30 секунд тренировки. Отметим, что в тех прокатах от России принимали участие Евгения Медведева, Мария Сотскова и Серафима Саханович.

"Вбросы и провокации - жизнь, к которой мы привыкли"

Рассказ американки оставляет много вопросов. Последний из них - насколько хорошо она понимает по-русски. Это действительно не должно удивлять, поскольку ее мать родом из России. Однако, кроме подозрений Эдмундс, в ее словах нет ничего, что могло бы послужить поводом для разбирательств. На это указал "Газете.Ru" глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, заметив, что подобные информационные вбросы не должны удивлять.

"Мне кажется, эта американка должна быть немного поумней в своих высказываниях. Если бы было что-то подозрительное, то, наверное, вряд ли бы наши спортсменки при американке это принимали. Во-вторых, конечно, будет огромное количество вбросов и подобной информации. Мы это проходили и в других видах спорта - к сожалению, это будет происходить, пока не успокоится международная ситуация, пока люди не устанут от постоянной головной боли. Пока Россия является сильным и независимым государством, это будет происходить. К сожалению, будут и американцы, и канадцы появляться, и британцы, может, еще кто-то. Те люди, которым не нравится, что Россия сильна в фигурном катании, в других видах спорта, будут подозревать нас в чем-то, упрекать, возможны провокации. Увы, это наша жизнь, к которой мы уже привыкли", - сказал Свищев.

"Надо проверить других учениц Тутберидзе"

Эдмундс не обошла вниманием и случай Камилы Валиевой. Она считает, что эта ситуация является основанием для того, чтобы внимательно проверить других подопечных Тутберидзе.

"В пробе Камилы обнаружили следы трех веществ, запрещенным считается одно из них. Но все три помогают работе сердца. И даже если два из них разрешены, это все равно оставляет вопросы. Стоило бы проверить и других учениц Тутберидзе. Раз Валиева употребляет такие препараты, почему другие не могут этого делать, если это легально? Я не думаю, что стоит набрасываться на Россию в связи с этим. Но мне грустно, что Этери всегда на первом плане. Ведь есть много чистых спортсменов и отличных специалистов, которых ограничивают из-за внутренней политики. Этери обладает монополией на фигуристок, никто не может прорваться", - заявила спортсменка.

"Валиева - олицетворение обмана на Олимпиаде"

Саму персону Камилы Валиевой американка также не оставила без внимания. Она выразила недоумение тем, что российский тренерский штаб никак не поддержал спортсменку в стрессовой ситуации. При этом Валиева теперь ассоциируется с нечестной борьбой, убеждена Эдмундс.

"Камила уходила со льда в ужасном состоянии, и мы видели, что ее совсем не защищают. Она олицетворяет собой обман и допинг на этой Олимпиаде, но ее не защищали. Ее следовало снять с состязания, как только стало известно о положительной пробе, однако федерация этого не сделала. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение за день и бросило ее на растерзание. Камиле повезло, что не было публики - представьте, что было бы при полных трибунах? Ее бы освистали до и после прокатов. Для 15-летней девочки это было бы еще хуже, хотя она уже была максимально травмирована. Тренеры никак ее не поддержали - только ругали, хотя она была под очень серьезным давлением, под обвинениями - неважно, считала она их справедливыми или нет", - заявила Эдмундс.

"Судейская система обслуживает учеников Тутберидзе"

Эдмундс считает, что Этери Тутберидзе имеет привилегированное отношение со стороны судей. Американская фигуристка убеждена, что проблемы с оценками существуют достаточно давно, и первым примером этого стала Юлия Липницкая.

"Мне кажется, проблема с оценками началась в сезоне-2013/14, когда стало понятно, что судьи поддерживают учениц Тутберидзе. Юлия Липницкая соревновалась со мной, и у нее был флутц - неправильное ребро на лутце, а также неверная техника исполнения акселя. Я впервые видела, чтобы подобный прыжок так высоко оценили - Юлия получила на 10-15 баллов выше, чем Грейси Голд с прекрасной техникой и контентом. Это смешно! Липницкая весь прокат отработала с одинаковым выражением лица. А Аделина Сотникова победила с каскадом из двух тройных тулупов и неправильным лутцем. Обсуждали и Алину Загитову - она перегружала прыжками вторую половину программы, пожертвовав композицией. Ее наказали? Нет, наградили. Посмотрите на то, как судейская система обслуживала учеников Тутберидзе - это происходит и сейчас", - резюмировала Эдмундс.

"Текущая ситуация усиливает аргументацию разработчиков "Акта Родченкова"

На слова Эдмундс отреагировал бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. Он обратил внимание на то, что повышенное внимание к российским спортсменам и допингу возникло на фоне ситуации с Камилой Валиевой, однако назвал недопустимыми подобные высказывания, поскольку они не имеют реального обоснования. Специалист подробно проанализировал ситуацию, заметив, что оценивать ее следует беспристрастно.

"Высказывания американской фигуристки я не хочу комментировать, так как у меня нет достаточной информации, но вероятностные, необоснованные суждения в такой чувствительной области недопустимы. Все свидетельства, прежде чем их трансформировать в обвинения, должны быть проверены уполномоченными антидопинговыми организациями. А с учетом того, что спортсмены, занявшие призовые места, - тем более российские спортсмены, которые относятся к повышенной категории риска, - регулярно тестируются Международным агентством тестирования (ITA) и до, и после соревнований, то при использовании чего-либо запрещенного об этом сразу стало бы известно. Поэтому здесь нет пока оснований что-то обсуждать.

Такое повышенное международное внимание к фигурному катанию России вызвано несколькими факторами. Во-первых, это место и время: кризисная ситуация возникла на Олимпийских играх в связи с положительной допинг-пробой, взятой за полтора месяца до соревнований у спортсменки нашей национальной команды, - нужно учитывать особый статус сборной, выступавшей под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Валиева приняла участие в командных соревнованиях, где сборная заняла первое место, но о положительной допинг-пробе стало известно уже после завершения командных соревнований. Во-вторых, надо учитывать объект и обстоятельства развития ситуации: положительная проба была определена у российской спортсменки, которая обладает статусом защищенного субъекта и продолжила соревнования - но по решению CAS (Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) были против. - "Газета.Ru").

Я сейчас ни в коем случае не хочу задевать нашу юную звезду Камилу Валиеву - настоящую звезду, она пережила и так чересчур много для ее возраста и оказалась психологически незащищенной и эмоционально неготовой к такому достаточно предсказуемому тяжелому развитию ситуации, которое многие восприняли как победу после лояльного решения CAS. Но чтобы судить беспристрастно и постараться разобраться в том, что происходит, - а это важно для выработки целесообразных решений по выходу из ситуации, - предлагаю обезличить ситуацию.

Решение CAS, по мнению WADA, было принято вразрез с не "факультативными" нормами Всемирного антидопингового кодекса. И WADA в своем заявлении указало на это, сделав особый акцент на то, что нормы были ранее приняты после согласования со всеми стейкхолдерами, выделяя особую значимость согласования с сообществом спортсменов. И возмущение со стороны международной спортивной среды было вызвано тем, что развитие ситуации противоречило установленным международным антидопинговым нормам, а также выводам о нарушении прав спортсменов.

Сценарий развития данной ситуации льет воду на мельницу американского "Акта Родченкова", мотивацией принятия которого, по мнению его разработчиков, было несовершенство международной антидопинговой системы. Акт был принят во многом из-за того, что, по мнению его инициаторов, антидопинговая система не работает. С этим можно спорить или нет, но противоречия более чем серьезны - и они нарастают. И, к сожалению, текущая ситуация только усиливает аргументацию разработчиков Акта, которые изначально в качестве главных аргументов при его принятии использовали ситуацию вокруг допингового кризиса в России.

Развитие ситуации с делом Камилы Валиевой и вокруг него не прекратится, пока в этом деле не будет поставлена точка по итогам расследований WADA. Это дело фокусировало внимание на нашем фигурном катании, где достижения России безусловны, на нашей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), несмотря на то что в фигурном катании нашей страны нарушений не больше, чем в каком бы то ни было некритическом виде спорта. Поэтому сейчас акцентировать критическое внимание в целом на ФФККР было бы неправильно. Оснований пока нет. Но и самой федерации нельзя выпускать ситуацию из-под контроля, так как все будет зависеть от того, как она выйдет из этого дела, от того, какие будут сделаны выводы и приняты меры. Давайте все дождемся завершения расследований и снимем эмоциональный накал", - резюмировал Ганус.