Фигурист Кондратюк рассказал о жизни после золота ОИ-2022

«Ничего. На следующее утро я в 4 утра поехал катать личный турнир. Стараюсь думать, что ничего не меняется, я хочу остаться тем же человеком, кем был раньше. Сейчас надо передохнуть, а потом готовиться к двум предстоящим соревнованиям», — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».