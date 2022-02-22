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1 час назад

Фигурист Кондратюк заявил, что в его жизни ничего не изменилось после золота ОИ-2022

RT на русском

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос, поменялось ли что-то в его жизни после завоевания золотой медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Фигурист Кондратюк рассказал о жизни после золота ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего. На следующее утро я в 4 утра поехал катать личный турнир. Стараюсь думать, что ничего не меняется, я хочу остаться тем же человеком, кем был раньше. Сейчас надо передохнуть, а потом готовиться к двум предстоящим соревнованиям», — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

На Играх в столице Китая Кондратюк стал олимпийским чемпионом в составе сборной России по фигурному катанию в командных соревнованиях. В личном же турнире он стал 15-м.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что на ОИ-2022 Россия ещё раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта.

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