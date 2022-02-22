«Должна выходить в люди и улыбаться». Как живет Камила Валиева после скандальной Олимпиады

В Пекине фигуристка прошла через настоящий ад из-за положительной допинг-пробы. Но она не унывает и готовится к новым свершениям.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Жизнь любого спортсмена во время Олимпиады делится на до и после. К сожалению, для 15-летней Камилы Валиевой поездка в Пекин завершилась не слишком успешно. Ученица Этери Тутберидзе пережила массу негативных переживаний после известия о положительной допинг-пробе. Тем не менее спортсменка проявила невероятную силу духа и не опустила руки.

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Фигуристка вернулась домой и сразу включилась в активную работу перед другими стартами. А в перерывах между интенсивными тренировками она посвящает время себе и родным.

Кажется, волнения по поводу её психологического состояния были преждевременными. Валиева снова в строю и готовится к новым свершениям!

Валиева встретилась с кумиром

Для Камилы Валиевой Олимпийские игры в Пекине стали настоящим испытанием. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе оказалась в центре допингового скандала из-за положительного допинг-теста, сданного на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристку обвинили в применении запрещённого препарата триметазидина и заклеймили как грязную спортсменку. Колоссальный прессинг со стороны иностранной прессы и чиновников МОК и ВАДА сказался на психологическом состоянии Камилы и заставил серьёзно ошибаться в произвольной программе. Валиева не справилась со сложнейшим контентом и пролетела мимо пьедестала. Смотреть на разочарованную фигуристку, которая тяжело переживала свою неудачу, было откровенно больно. Казалось, после такого она ещё долго не сможет прийти в себя…

Тем не менее Камила в очередной раз поразила стойкостью духа и доказала, что не намерена сдаваться. Пару дней потребовалось воспитаннице «Хрустального», чтобы отдохнуть и набраться сил. Это время она посвятила себе и своим родным, а затем встретилась с друзьями, которые поддержали спортсменку в непростой ситуации.

Победительница танцевального конкурса Dance Revolution Ева Уварова составила компанию Валиевой на концерте известного российского исполнителя Вани Дмитриенко. Девушки весело провели время, записав с места событий несколько видео, где подпевали песням, улыбались и передавали привет своим знакомым.

Камила успокоила поклонников всего одной фразой. «Всё хорошо», — написала она у себя на странице в «Инстаграме», и это действительно было так. Валиева смогла расслабиться в тот вечер, ей даже удалось сфотографироваться со своим кумиром, который во время Олимпиады подписался на неё в соцсетях. Учитывая, что когда-то Камила считала это пределом мечтаний, то можно сделать вывод — в её жизни наконец наступила белая полоса. Фигуристка с надеждой смотрит в будущее и готовится взять реванш на крупнейших соревнованиях.

Два дня — и уже сложнейшие четверные

18 февраля Валиева вернулась в Москву, где её встретили помощник президента РФ Игорь Левитин и Вячеслав Фетисов. Легендарный хоккеист, а ныне функционер специально приехал в аэропорт Шереметьево, чтобы лично чествовать олимпийскую чемпионку в командном турнире. По его словам, Камила немного нервничала из-за недавнего инцидента.

«Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь её поддерживают, что она ни в чём не виновата. Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро, и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду.

Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», — цитирует Фетисова «Собеседник».

Но защита Валиевой точно не нужна. Спортсменка сдержала слово и уже через два дня появилась на катке в родной школе, где не стала жалеть себя и принялась за активные тренировки. Её команда выложила видеоотчёт, на котором чётко видно, что Камила не опускает руки и отрабатывает свои фирменные четверные, многие из которых в каскадах. В ближайшее время фигуристке предстоит выступить на Кубке Первого канала, а затем она может отправиться на чемпионат мира во Франции. Главное, чтобы теперь всё прошло гладко и её допустили до этого старта.

«Спасибо, что помогаете мне быть сильной»

И профессионально, и чисто по-человечески Валиева сейчас как никогда нуждается в помощи. Благо у неё есть тренерский штаб, который всячески опекает свою подопечную. Хореограф Даниил Глейхенгауз отметил, что всегда будет рядом со спортсменкой; та же, в свою очередь, поблагодарила наставников за оказанное ей доверие.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле!

И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева у себя в соцсетях.

Не обделила вниманием Камила и своих болельщиков. Фигуристка сказала, что не планирует уходить из спорта и будет кататься, чтобы радовать людей. Как же хочется надеяться, что мы ещё не раз увидим её потрясающие выступления.