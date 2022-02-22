Тарасова оценила реакцию Трусовой на свой прокат на Олимпиаде-2022

"Ничего особенного не произошло. Просто она откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят: сделаешь пять чистых четверных и у всех выиграешь. Это же всегда так, потому что это, конечно, рекорд. И поэтому она... Ничего у нее такого не было. Детская, абсолютно детская реакция", - заявила Тарасова в интервью YouTube-каналу "Редакция".