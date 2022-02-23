Туктамышева высказалась о своем непопадании на Олимпиаду-2022

«Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения. К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.