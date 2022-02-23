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3 часа назад

Туктамышева считает справедливым своё непопадание в сборную России на ОИ-2022

RT на русскомиещё 1

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своём непопадании в сборную России на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Туктамышева высказалась о своем непопадании на Олимпиаду-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения. К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.

По её мнению, вполне логично, что на соревнования отправились спортсменки, в арсенале которых есть четверные прыжки. Кроме того, она считает, что россиянки очень достойно выступили на Играх.

«Та тройка, которая представляла нашу страну, действительно самая сильная в России на сегодняшний день. Негативных эмоций при просмотре Олимпийских игр никаких не было», — добавила Туктамышева.

На Олимпиаде в женском одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, а серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвёртое место в индивидуальных соревнованиях, но стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Ранее Туктамышева рассказала об общении с Валиевой после скандальной ситуации на ОИ-2022.

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