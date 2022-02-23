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1 час назад

Мишина рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022

RT на русском

Бронзовая призёрка Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, подвела итоги Игр 2022 года.

Мишина рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое сложное для спортсменов — это ожидание: ждать, когда пройдёт подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лёд, оценки», — написала Мишина в Instagram.

Она также поблагодарила болельщиков, которые просыпались в четыре утра, чтобы поболеть за сборную России на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что Мишина и Галлямов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, но из-за допингового скандала Камилы Валиевой церемония награждения была отменена. В личном турнире российская пара завоевала бронзу.

Ранее Туктамышева заявила, что считает справедливым своё непопадание в сборную России на ОИ-2022.

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