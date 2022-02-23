Мишина рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022

Бронзовая призёрка Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, подвела итоги Игр 2022 года.

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«Самое сложное для спортсменов — это ожидание: ждать, когда пройдёт подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лёд, оценки», — написала Мишина в Instagram.

Она также поблагодарила болельщиков, которые просыпались в четыре утра, чтобы поболеть за сборную России на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что Мишина и Галлямов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, но из-за допингового скандала Камилы Валиевой церемония награждения была отменена. В личном турнире российская пара завоевала бронзу.