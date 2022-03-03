В ЕР прокомментировали решение МПК об отстранении российских спортсменов

"Происходящее просто за гранью! Я не нахожу слов, чтобы выразить возмущение лицемерным и трусливым поступком международной организации. Международный паралимпийский комитет оказался под манипулятивной политикой англо-саксонских стран! Это просто бесчеловечно - отыграться на действующих спортсменах, которые уже преодолели себя, обстоятельства, чей-то скептицизм и превзошли пределы человеческих возможностей. Это вопиющее нарушение Паралимпийской хартии. Лозунг "создавать все лучшие условия для спортсменов" просто растоптан. Уверен Минспорт России готовит обращение в спортивный арбитраж, где оспорит отстранение наших спортсменов. Эту работу надо ускорить и действовать решительно и принципиально", - написал он.