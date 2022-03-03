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2 часа назад

В ЕР прокомментировали решение МПК об отстранении российских спортсменов

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Председатель всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы от "Единой России", паралимпийский чемпион Михаил Терентьев прокомментировал на своей странице в Instagram решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов.

В ЕР прокомментировали решение МПК об отстранении российских спортсменов
Фото: ТАССТАСС

"Происходящее просто за гранью! Я не нахожу слов, чтобы выразить возмущение лицемерным и трусливым поступком международной организации. Международный паралимпийский комитет оказался под манипулятивной политикой англо-саксонских стран! Это просто бесчеловечно - отыграться на действующих спортсменах, которые уже преодолели себя, обстоятельства, чей-то скептицизм и превзошли пределы человеческих возможностей. Это вопиющее нарушение Паралимпийской хартии. Лозунг "создавать все лучшие условия для спортсменов" просто растоптан. Уверен Минспорт России готовит обращение в спортивный арбитраж, где оспорит отстранение наших спортсменов. Эту работу надо ускорить и действовать решительно и принципиально", - написал он.

На эту тему высказалась и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова.

"Это шок, кошмар и полное опустошение. Мы долго терпели издевательства, выступали под нейтральным флагом, были лишены возможности видеть наш флаг и слушать гимн в честь наших побед. Мы терпели все это и добивались результатов вопреки всему, превозмогая боль, горечь и разочарование. Это решение ставит крест на самой заветной мечте, но мы будем бороться. Нас не сломить!", - написала она в Telegram-канале "Единой России".

Ранее Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к играм в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в зимних Паралимпийских играх 2022 в Пекине.

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