Кабаева: более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда

"Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Их "забота" о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт", — сказала в интервью ТАСС Кабаева.