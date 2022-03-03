Кабаева: более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в паралимпийских Играх — 2022 в Пекине.
Напомним, сегодня, 3 марта, Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил свое первоначальное решение и запретил атлетам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде.
"Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Их "забота" о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт", — сказала в интервью ТАСС Кабаева.
Кабаева подчеркнула, что "лицемерие высших спортивных чиновников имеет давнюю историю". Паралимпийcкие игры пройдут в cтолице Пекине c 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном cпорте, керлинге на коляcках, лыжном cпорте, cноуборде и cледж-хоккее.
Ранее тренер российских паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова высказалась о несправедливом решении об отстранении команды. Сбер выступал официальным партнером Паралимпийской команды России на Играх 2022 года в Пекине.