"Уже победители!": Скворцова прокомментировала отстранение паралимпийцев РФ

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова прокомментировала отстранение российских паралимпийцев от участия в Паралимпийских играх - 2022 в Пекине. Ее слова передает ТАСС.
"За четырехлетний цикл подготовки вы, не зная усталости, готовились к участию в одном из самых престижных спортивных соревнований – зимних Паралимпийских играх в Пекине. Мы восхищаемся силой вашего духа и стойкостью характера, вы для нас настоящие герои! Ваши мастерство, мужество, талант и способности уже привели вас на паралимпийский пьедестал почета, для нас вы уже победители!" - сказала Скворцова.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Напомним, что несколько международных спортивных организаций уже отказались от проведения соревнований на территории России, а некоторые отечественные спортсмены получили нейтральный статус.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая поделилась мнением по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх. Сбер выступал официальным партнером Паралимпийской команды России на Играх 2022 года в Пекине.