Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
8 часов назад

"Для нас вы уже победители!": Скворцова прокомментировала отстранение российских паралимпийцев

Газета.RuГазета.Ru

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова прокомментировала отстранение российских паралимпийцев от участия в Паралимпийских играх - 2022 в Пекине. Ее слова передает ТАСС.

"Уже победители!": Скворцова прокомментировала отстранение паралимпийцев РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

"За четырехлетний цикл подготовки вы, не зная усталости, готовились к участию в одном из самых престижных спортивных соревнований – зимних Паралимпийских играх в Пекине. Мы восхищаемся силой вашего духа и стойкостью характера, вы для нас настоящие герои! Ваши мастерство, мужество, талант и способности уже привели вас на паралимпийский пьедестал почета, для нас вы уже победители!" - сказала Скворцова.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Напомним, что несколько международных спортивных организаций уже отказались от проведения соревнований на территории России, а некоторые отечественные спортсмены получили нейтральный статус.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая поделилась мнением по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх. Сбер выступал официальным партнером Паралимпийской команды России на Играх 2022 года в Пекине.

Последние новости
Олимпиада-2022,Диана Гурцкая,Вероника Скворцова,ФМБА России,Общественная палата России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители