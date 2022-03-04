"Уже победители!": Скворцова прокомментировала отстранение паралимпийцев РФ

"За четырехлетний цикл подготовки вы, не зная усталости, готовились к участию в одном из самых престижных спортивных соревнований – зимних Паралимпийских играх в Пекине. Мы восхищаемся силой вашего духа и стойкостью характера, вы для нас настоящие герои! Ваши мастерство, мужество, талант и способности уже привели вас на паралимпийский пьедестал почета, для нас вы уже победители!" - сказала Скворцова.