Паралимпийская чемпионка из США оценила отстранение спортсменов РФ

Обладательница первой золотой медали в биатлоне американка украинского происхождения Оксана Мастерс заявила, что ей очень обидно за отстранение от Паралимпиады 2022 российских и белорусских спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ ЕС, США и другие страны ввели против России обширные санкции. На фоне случившегося Международный паралимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Паралимпиаде 2022 года.

По словам Мастерс, выигравшей в Чжанцзякоу золото в биатлонной спринтерской гонке сидя, ей обидно, что в соревнованиях не смогли принять участие россияне и белорусы.

«Сейчас мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен, из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом», - призналась Мастерс.

Спортсменка выразила надежду, что «мир наступит как можно скорее» и посвятила свою медаль маме, а также команде США и команде Украины в равных пропорциях.

«Я так горда быть и американкой, и украинкой одновременно, и то, что я могу представлять эти страны вместе. Сила спорта состоит в том, что мы можем представлять намного больше, чем просто что-то одно», - подчеркнула паралимпийская чемпионка.