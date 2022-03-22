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1 час назад

Раскрыт размер выплат победителям паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт»

Алиса Селезнёва

Стало известно, сколько получат призеры паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт», которые прошли в Ханты-Мансийске. Соответствующее распоряжение размещено сегодня на сайте правительства России.

Раскрыт размер выплат победителям паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ ЕС, США и другие страны ввели против России обширные санкции. На фоне случившегося Международный паралимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Паралимпиаде 2022 года.

После этого игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» было решено провести в России. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

«Размер вознаграждения победителям и призерам зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую», - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе отмечается, что тренерский состав, принимающих участие в подготовке спортсменов также получит вознаграждение.

«Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России», - отметили в правительстве.

На играх «Мы вместе. Спорт» было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта. Сборная России завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград и стала победителем медального зачета.

Олимпиада-2022,Около спорта,Михаил Мишустин,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Правительство РФ,ЕС,
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