Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал о реакции Этери Тутберидзе на допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой во время Олимпийских игр в Пекине.
По словам Яшанькина, тренер испытывала серьезное давление.
«Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряженность вокруг нее была и до, и после», - сказал Яшанькин «Газете.ру».
Напомним, что сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине, но церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. В личном первенстве Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и в итоге заняла лишь четвертое место.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.