«Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряженность вокруг нее была и до, и после», - сказал Яшанькин «Газете.ру».