Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
20 минут назад

«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне»

Вероника Полынина

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал о реакции Этери Тутберидзе на допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой во время Олимпийских игр в Пекине.

«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Яшанькина, тренер испытывала серьезное давление.

«Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряженность вокруг нее была и до, и после», - сказал Яшанькин «Газете.ру».

Напомним, что сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине, но церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. В личном первенстве Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и в итоге заняла лишь четвертое место.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.

Олимпиада-2022,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители