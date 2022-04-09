Призеры Олимпийских игр в Пекине останутся без автомобилей

В пресс-службе Фонда поддержки олимпийцев России заявили, что победителям Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо «традиционных» автомобилей выплатят денежную компенсацию. Об этом пишет РИА «Новости» .

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники фонда также добавили, что не комментируют «ситуацию с иностранными производителями автомобилей».

Отмечается, что на Играх в Пекине российская сборная завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Согласно решению правительства России призеры получат по четыре млн рублей за «золото», по 2.5 за «серебро» и по 1,7 млн - за «бронзу».