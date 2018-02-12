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Глава МОК отреагировал на проблему с флагами России
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Глава МОК отреагировал на проблему с флагами России 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: EPA
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал тот факт, что российские болельщики на Олимпийских играх в Пхенчхане демонстрируют национальный флаг РФ и другие атрибуты с российской символикой.
«Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом», — сказал Томас Бах.
>> МОК потребовал решить проблему с флагами России
Напомним, что в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступают на Играх в статусе «Олимпийский атлет из России» под нейтральным флагом. При этом МОК разрешил российским болельщикам проносить с собой на трибуны и демонстрировать национальный флаг.
 Ещё 7 источников 
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