Глава МОК отреагировал на проблему с флагами России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал тот факт, что российские болельщики на Олимпийских играх в Пхенчхане демонстрируют национальный флаг РФ и другие атрибуты с российской символикой.

«Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом», — сказал Томас Бах.

Напомним, что в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступают на Играх в статусе «Олимпийский атлет из России» под нейтральным флагом. При этом МОК разрешил российским болельщикам проносить с собой на трибуны и демонстрировать национальный флаг.