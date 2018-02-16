Чемпионка ОИ-2018 горнолыжница Шиффрин испытывает симптомы норовируса

"Чувствовала себя на старте не очень хорошо, меня даже стошнило. Я не хотела думать, что это вирус, потому что это было бы нелепым оправданием", — рассказала Шиффрин. Американка Микаэла Шиффрин , завоевавшая 15 февраля золото на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в горнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом, испытывает симптомы норовируса. Об этом сообщает агентство France Press.

В пятницу Шиффрин после первого спуска в дисциплине слалом ощутила симптомы болезни, но решила выйти на старт со второй попытки. В итоге спортсменка осталась без медали в своей любимой дисциплине, заняв четвертое место.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся норовирусом на Играх достигло 244 человек.

22-летняя Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе золото Олимпиады в Сочи в слаломе. В текущем сезоне Шиффрин лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1513 очков. Также спортсменка является лидером сезона в слаломе, набрав 780 очков.