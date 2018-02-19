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Выявлен еще один случай допинга на ОИ
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Выявлен еще один случай допинга на ОИ 

Рамблер 19 февраля 2018
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный как автор серии фильмов о системе государственной поддержки допинга в России, сообщил, что на Олимпийских играх был сдан второй положительный тест на мельдоний.
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», Зеппельт предположил, что вторая положительная допинг-проба может принадлежать тому же спортсмену, что и первая.
Ранее стало известно, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Сегодня была вскрыта допинг-проба «Б», о ее результатах официальных сообщений не поступало.
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