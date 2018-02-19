Выявлен еще один случай допинга на ОИ

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный как автор серии фильмов о системе государственной поддержки допинга в России, сообщил, что на Олимпийских играх был сдан второй положительный тест на мельдоний.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Зеппельт предположил, что вторая положительная допинг-проба может принадлежать тому же спортсмену, что и первая.