Выявлен еще один случай допинга на ОИ 

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный как автор серии фильмов о системе государственной поддержки допинга в России, сообщил, что на Олимпийских играх был сдан второй положительный тест на мельдоний.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Зеппельт предположил, что вторая положительная допинг-проба может принадлежать тому же спортсмену, что и первая.
Ранее стало известно, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Сегодня была вскрыта допинг-проба «Б», о ее результатах официальных сообщений не поступало.