Расписание соревнований на ОИ-2018: 23 февраля 

В пятницу, 23 февраля, на XXIII Олимпийских играх будет разыграно четыре комплекта медалей и определится судьба бронзы в мужском керлинге. Главные надежды россиян связаны с фигурным катанием: наши девочки Алина Загитова и Евгения Медведева блестяще выступили с короткой программой и на данный момент лидируют в зачете. В ски-кроссе будем болеть за Анастасию Чирцову и Викторию Завадовскую.
Мужская биатлонная эстафета пройдет без участия россиян, равно как и забег конькобежцев на 1000 м.
Поболеть завтра можно будет и за мужскую хоккейную сборную России, которая впервые за 12 лет сыграет в полуфинале Олимпиады. Сражаться за выход в финал Олимпийские атлеты из России будут со сборной Чехии.
В 04.00 на телеканале Россия 1 начнется показ произвольной программы в женском одиночном фигурном катании.
В 07:15 на Первом канале пройдет трансляция соревнований по фристайлу: ски-кросс, женщины.
В 13:00 Россия 1 повторит произвольную программу фигуристок.
В 13:00 Матч ТВ покажет забег на 1000 м мужчин-конькобежцев.
В 17:35 на Матч ТВ пройдет трансляция мужской биатлонной эстафеты.