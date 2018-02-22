Расписание соревнований на ОИ-2018: 23 февраля

Мужская биатлонная эстафета пройдет без участия россиян, равно как и забег конькобежцев на 1000 м.

Поболеть завтра можно будет и за мужскую хоккейную сборную России, которая впервые за 12 лет сыграет в полуфинале Олимпиады. Сражаться за выход в финал Олимпийские атлеты из России будут со сборной Чехии.

В 04.00 на телеканале Россия 1 начнется показ произвольной программы в женском одиночном фигурном катании.

В 07:15 на Первом канале пройдет трансляция соревнований по фристайлу: ски-кросс, женщины.

В 13:00 Россия 1 повторит произвольную программу фигуристок.

В 13:00 Матч ТВ покажет забег на 1000 м мужчин-конькобежцев.

В 17:35 на Матч ТВ пройдет трансляция мужской биатлонной эстафеты.