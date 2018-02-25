Стало известно место России в медальном зачете ОИ-2018

К завершению Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Россия пришла с 17 медалями. Это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Сборная России заняла 13-е место в итоговом медальном зачёте. В последний день золото в копилку команды принесла хоккейная сборная, сообщает RT

На первом месте по количеству наград оказались норвежцы, установив новый рекорд, по количеству завоёванных на зимних Олимпиадах наград. У них 39 медалей — 14 золотых 14 серебряных и 11 бронзовых.

31 награда у сборной Германии — 14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей.

На третьем месте канадцы, завоевавшие 29 медалей, в их числе 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых.