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Стало известно место России в медальном зачете ОИ-2018
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Стало известно место России в медальном зачете ОИ-2018 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
К завершению Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Россия пришла с 17 медалями. Это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Сборная России заняла 13-е место в итоговом медальном зачёте. В последний день золото в копилку команды принесла хоккейная сборная, сообщает RT.
На первом месте по количеству наград оказались норвежцы, установив новый рекорд, по количеству завоёванных на зимних Олимпиадах наград. У них 39 медалей — 14 золотых 14 серебряных и 11 бронзовых.
31 награда у сборной Германии — 14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей.
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На третьем месте канадцы, завоевавшие 29 медалей, в их числе 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых.
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