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Про ОИ предложили снять политический триллер
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Про ОИ предложили снять политический триллер 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский считает, что про команду России на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане можно снять «серьезный политический триллер с элементами спортивной драмы». Своей идеей он поделился с журналистами, передает «РИА Новости».
По мнению министра культуры, в этом кино нужно отразить историю про мельдоний, расследование и запрет части российских спортсменов участвовать в играх.
Мединский рассказал, что не предлагал эту идею ни одной из студий и её сможет реализовать тот, кто предложит лучший сценарий. Он отметил, что завоевание золотой медали российскими хоккеистами не должно стать основной историей фильма, скорее, лишь «вишенкой на торте».
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