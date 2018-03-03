Про ОИ предложили снять политический триллер

Министр культуры Владимир Мединский считает, что про команду России на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане можно снять «серьезный политический триллер с элементами спортивной драмы». Своей идеей он поделился с журналистами, передает «РИА Новости»

По мнению министра культуры, в этом кино нужно отразить историю про мельдоний, расследование и запрет части российских спортсменов участвовать в играх.

Мединский рассказал, что не предлагал эту идею ни одной из студий и её сможет реализовать тот, кто предложит лучший сценарий. Он отметил, что завоевание золотой медали российскими хоккеистами не должно стать основной историей фильма, скорее, лишь «вишенкой на торте».