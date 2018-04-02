Дети поучаствовали в пасхальном катании яиц у резиденции президента США

Южной лужайкой называется просторный участок примерно в четыре гектара, который находится к югу от Белого дома. Причем катание яиц уже давно перестало быть стихийной забавой и сегодня считается одним из наиболее масштабных и ответственных имиджевых мероприятий для президентской четы. Хозяйкой праздника, который стартовал с раннего утра — в 7.30 по местному времени, считается первая леди США. На ее плечи ложится планирование сценария и каждая первая леди привносит в него свои идеи. Самые удачные из них становятся традицией. В этом году Белый дом в пресс-релизе к событию обещал «вплести новые обычаи в ткань нации». Пасхальная традиция катания яиц, символизирующих камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа, существует во многих христианских государствах.

В США этот обычай перебрался вместе с переселенцами из Старого Света. Суть проста. Лужайку делят на несколько параллельных дорожек шириной около метра, по которым дети наперегонки катают сваренные вкрутую и раскрашенные яйца. Клюшкой выступает деревянная ложка с длинной ручкой. Впрочем, этим гулянья у Белого дома не ограничиваются. Среди других традиционных развлечений для детей — охота за спрятанными в траве или кустах яйцами, украшение печений и открыток для военных. Новинкой этого года стал боулинг на лужайке. Ребятишек подбадривали сотрудники Белого дома. Часть из них одели в костюмы пасхального кролика, который за свою плодовитость считается одним из символов праздника перерождения. А работающие на гуляньях журналисты пытаются разгадать, кто именно из чиновников скрывается под маскарадным костюмом. Председатель Американской ассоциации производителей яиц Анна Алонсо рассказала, что в этом году организация пожертвовала на нужды праздника около 30 тысяч яиц.