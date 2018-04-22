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ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром» благодаря дублю Мусы
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ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром» благодаря дублю Мусы 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 27-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. Гостей вывел вперёд в счёте Юрий Газинский на 53-й минуте, однако в оставшееся время ЦСКА удалось перевернуть ситуацию в свою пользу. Оба гола за «армейцев» записал на свой счёт Ахмед Муса, который отличился на 73-й и 85-й минутах.
ЦСКА (51 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» (47) находится на пятой строчке.
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