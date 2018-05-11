Європейську Україну в Крыму «жаба давит»

Господь любит Крым. Вторую половину апреля и начало мая стояла жара до + 30, на ярко-голубом небе не было ни одного облака. По такой погоде пышно и богато отцвели сады — кизил и черешня, вишни, сливы, яблоки. Цветущие деревья гудели от пчел, как трансформаторы. А когда цветение кончилось, и завязь оформилась в плоды, над всей Тавридой словно по команде грянули благословенные майские дожди.

Помидоры стоят на открытом грунте, в теплых и замечательно-мокрых грядках крымских огородов. Кусты молодой картошки вытянулись до колена. Сверкают под дождем большущие ягоды-черешни, наливаются буквально на глазах, максимум неделя — и начнут краснеть!

Нынешним летом республика завалит базары своими фруктами и овощами. Прилавки уже полны местной душистой клубникой. Не надо вонючей жижи Днепра из «хрущевского» канала, перекрытого бандерлогами. Еще 28 апреля республиканский Госводхоз официально объявил, что накопленного запаса воды в водохранилищах РК достаточно для стабильного снабжения абонентов до конца года. А следом пошла целая декада майских ливней!

«В связи с усилением осадков 9 мая на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 1.0-2.0 м без достижения опасных отметок», — сообщало МЧС . Ожидали, мол, День Победы зальет. Но опять-таки чудо — праздничное утро прошло без дождя. Не в счет несколько капель на нос в Симферополе и легкая водяная морось севастопольского парада. Даже лучше для ветеранов, страдавших от прежней жары. Отгуляли Победу славно: пели, смеялись и плакали, прошлись Бессмертными Полками, даже зонтиков не вынимая. А к ночи опять щедрым ливнем полилась небесная благодать. Солнце ожидаем к субботе.

Удивительные психологические феномены переживает нынешний Крым. Вот корпункт НТВ планировал эфиры на восьмое и девятое. Позвонили в Керчь: — Нам нужно заехать и развернуть спутник, тарелку, чтобы сразу передаться. — Спутник? Хорошо, приезжайте. А у вас есть разрешение на запуск спутника?

То есть, керчане даже не сомневались в способности запустить спутник прямо от них. Единственная проблема с разрешением, а так бахнем без проблем. Подумаешь, какой-то банальный космический пуск, если рядом творятся невероятные вещи — за год вырос фантастический Крымский мост, продолжается огромнейшая стройка трассы «Таврида», открыт супер-аэропорт. Это из крупного, а вообще невероятная движуха повсюду. Успевай только головой крутить и рот закрывать, раскрытый от удивления.

— В Крыму с начала года отдохнуло 528,5 тыс. туристов, что на 11,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года, — такие данные в начале месяца обнародовала пресс-служба Минкурортов. Богатый на гостей май пока не учтен, и сегодня цифру можно смело округлять до 600 тысяч. «Из общего числа 46% прибыло авиатранспортом, 48% — паромной переправой, 6% прибыло другими видами транспорта», — уточняет курортное ведомство.

Другие виды транспорта — это когда украинцы пересекают Перекоп на машинах или пешком. Нетрудно подсчитать, что отдыхающих «небратьев» за январь-апрель получилось 36 тысяч. Много или мало, особенно если учесть лютую антикрымскую пропаганду, развернутую на Украине? Стремишься на «аннексированную территорию» — значит, изменник-зрадник, враг нации. Почти гарантированно попадаешь в базу СБУ и карательных добробатов. Простым громадянам страшно видеть билборды с характерным текстом «Украинец, отдыхающий в оккупированном рашистами Крыму, больше не украинец».

Конечно, важный фактор, что грошей нема. Последняя дебильная новость — на сайте президента Порошенко появилось предложение брать свой курортный налог с тех, кто все же рискнет отправиться в российский Крым. Если визуально, украинских легковушек на майские праздники-2018 прикатило меньше, чем в прошлом году. Чаще других попадаются желто-голубые номера АН — Донецк, АЕ — Днепр, АХ — Харьков, AI — Киевская область. Еще ВТ — Винница, родина украинского премьера Гройсмана. Есть запорожские и херсонские авто.

Бахчисарайский курорт Песчаное, элитный байк-кемпинг «Спасалка». На воротах два мобильных телефона — украинский +38 099 и крымский МТС +7 978. Богатые байкеры едут отовсюду. На своих двоих топают через крымский кордон нищеброды-гастарбайтеры, в основном строители и обслуга. Начался набор украинок в летние официантки, продавщицы, горничные и т.п. Ну и поехали наводить сезонный марафет многочисленные укро-собственники прибрежных квартир, мини-пансионатов, магазинчиков, кафешек. Как минимум половина Южнобережья реально принадлежит украинцам.

Общаюсь с нормальной, вполне адекватной днепропетровской семьей. Оба технократы, давно и удачно устроившиеся в большую еврейскую фирму. Еще с конца 90-х имеют приятный особнячок в горах под Алуштой и купленную по случаю недвижимость в Феодосии. «Неужели мы никогда не сможем вернуть Крым?» — спрашивают с горестным взглядом. «А как вернуть — давить танками и артиллерией, жечь дома, стрелять людей?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Нет, нет, стрелять не надо…» — еще больше грустит адекватная украинская пара. Только отчего-то не верится этой тоске.

И еще одно стойкое ощущение, поясняющее их нынешний отказ ехать на полуостров. Пожалуй, самое трудное для человека признать, что он не просто ошибся, а «облажался», причем по крупному. Что новые майданные власти надурили тебя как последнего лоха. Оказалось, зажатая всевозможными санкциями Таврида живет на порядок круче, чем «європейська Україна». Нынешняя крымская картинка для укро-туриста по-настоящему разрывная.

Жаба давит от такой картинки. Ведь искренне, почти по-доброму надеялись, что крымчане загнутся от голода и жажды, будут сидеть в темноте, завидовать безвизу и униженно проситься обратно. А теперь о чем рассказать, когда возвращаешься в свою Жмеринку? О гигантских проектах, реализованных в Крыму и явно недоступных бандеровскому Киеву? Об энергии молодости и достойной жизни стариков, о чистоте крымских пляжей и цене на местное сало, реально сравнявшейся с украинским?

Ровно три недели назад объявили: Порошенко хочет лишить крымчан украинского гражданства. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады . Так собрались наказать тех, кто получил российские паспорта. Однако вскоре тема заглохла. Почему, объяснение простое. В документе сказано, что лишение украинского гражданства последует за «использование избирательного или другого права, предоставляемого иностранным гражданством». Что значит «использование другого права»? Права управления автомобилем? Пользование полисом страховой медицины или регистрация на портале Госуслуг?

Два миллиона жителей республики, в том числе абсолютное большинство крымских татар, не только оформили паспорта РФ. Они вовсю крутят бизнесы, получают землю и федеральные гранды, строятся, покупают-продают. Например, на днях Госкомрегистр Крыма оформил бывшую «поляну протеста» под Евпаторией для законной раздачи земли. 40 гектаров жилого массива «Яшлык» получают самые матерые меджлисовцы * -самозахватчики, вдруг оказавшиеся вполне законопослушными гражданами России. Естественно, получив документы от муниципальной администрации, эти граждане спорой рысью мчатся оформлять права собственности на участки.

Новые крымские землевладельцы передают горячий привет Петру Порошенко ! Давай, пан кондитер, лиши евпаторийских бармалеев паспортов с трезубом. Как любил говорить еще один президент Виктор Ющенко , «крымские татары — единственные настоящие украинцы Крыма». Похоже, настоящие сделали свой выбор, включив тысячи бетономешалок.

Весной-2018 старый город Бахчисарая переживает свою стройку. Улица Басенко ведет от Ханского дворца прямо к главным туристическим достопримечательностям — Зинджирлы-медресе и усыпальнице ханов Гиреев, Свято-Успенскому монастырю и пещерному городу Чуфут-Кале. Сначала старый город реконструировали по личному распоряжению Владимира Путина . Теперь на улице татары в бешеном темпе скупают дома, сносят до основания и строят этнические рестораны, кафе, гостиницы. Надо успеть забить место, чтобы после открытия Крымского моста с хорошей выгодой для себя кормить-поить гигантский поток курортников-«оккупантов». Предельно понятно, что каждая такая харчевня оформляется в соответствии с законодательством РФ.. Ханская тамга на стройках российскому закону не противоречит. И просто смешно угрожать этим людям лишением «українського громадянства».

Изгнанные из Крыма вожди незаконного в России меджлиса прекрасно понимают истинное настроение жителей республики. Цветущий полуостров хочет мира и покоя, а российская администрация жестко контролирует внутреннюю ситуацию. Значит, надо поджигать снаружи.

Татарскую делегацию принимала «Менора» — крупнейший в мире еврейский центр. Отсюда с высоты восемнадцатого этажа дорогие гости с большим интересом осмотрели панораму Днепра, затем встретились с главным раввином региона Шмуэлем Каминецким и руководителями еврейской общины города. Как заявлено, состоялся продуктивный диалог по широкому спектру актуальных вопросов. Подробности не разглашаются.

Именно в «Меноре» — настоящая власть и настоящие деньги. 21 марта 2014 года здесь за закрытыми дверями состоялась легендарная встреча губернатора Игоря Коломойского и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман . «Я общалась с наибольшей общиной в Украине. Днепропетровщина — пример того, к чему стремятся все украинцы, — заявила прессе госпожа Шерман. — Есть много людей, которые говорят об ужасных вещах, происходящих по всей Украине. Но я вижу только желание народа объединиться с целью достижения демократического процветающего будущего».

Сама потомок эмигрантов из-под Киева, она хорошо поняла Коломойского — главу Европейского совета еврейских общин и президента Европейского еврейского союза (EJU). Во время той встречи губернатор публично пообещал покончить с «пророссийским сепаратизмом».

Считается, что война на Донбассе загорелась по приказу «кровавого пастора», бывшего завотделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола, и.о.президента Александра Турчинова . Но достаточно совместить даты, чтобы убедиться — нацистские батальоны, организованные и профинансированные в Днепре, начали большую резню сразу после визита и секретных переговоров с Уэнди Шерман.

То же самое случилось с товарной блокадой и блэкаутом Республики Крым. Сначала главарь боевиков Ленур Ислямов посещает Днепр и встречается со знаковыми персонажами общины. Получает деньги на собственный батальон и поддержку «Правого сектора» **, чей штаб размещается в двух шагах от областной администрации. По словам Дмитра Яроша, именно отсюда он начал освободительную кампанию Донецкой области, а затем и Крыма. К слову, новый губернатор Валентин Резниченко — в списке Попечительского Совета еврейской общины Днепра.

Кроме контакта с днепровскими бонзами и главарем правосеков, уважаемого Ленура Эдемовича сводят с галицийским депутатом-бандеровцем Парасюком, тоже прикормленным командой Коломойского. Так банда Ислямов-Ярош-Парасюк сначала перекрывает крымскую границу и останавливает грузовые фуры. Потом взрывает херсонские ЛЭПы, вызывая жесточайший энергетический блэкаут.

Какая беда грозит крымчанам после нынешнего днепровского рандеву Джемилева-Чубарова-Чийгоза? Толстые стены «Меноры», облицованные специально изготовленным иерусалимским камнем, умеют хранить секреты.

— Группа террористов из пяти человек захватила российский промысловый сейнер, который планировалось подорвать под Крымским мостом, чтобы прекратить судоходство в канале, — рассказал журналистам начальник пограничного ведомства в Керчи Алексей Шатохин . Речь о легенде последних майских учений, «направленых на противодействие морским угрозам в зоне Керченского пролива и Азовского моря». Погрануправление ФСБ ответило на претензии Киева, официально подтвердив, что действительно досматривает суда, проходящие через пролив. Причем делается это исключительно в рамках антитеррористических мероприятий, а сами досмотры проводятся в строгом соответствии с международным морским правом и претензий от иностранных судовладельцев не поступало.

Одновременно спецподразделения Черноморского флота провели масштабные тренировки по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника. Вообще-то отдел информационного обеспечения ЧФ сообщил, что корабельное учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) сориентировано на стоянку кораблей в дальней морской зоне. Однако тема вполне актуальна для нынешней ситуации в Черном и Азовском морях.

Легенда флотских учений — группа диверсантов на аппаратах для подводного передвижения проводит разведку корабельной стоянки и закладывает мины под днища. Супостатов выявила станция слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионных катеров «Грачонок». Отряд наших аквалангистов осмотрел корпуса кораблей, а матросы провели стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и «профилактическое гранатометание из ручных гранатометов по плавающему предмету».

Предельно понятно, что кроме бандеровцев и боевиков меджлиса никаких других «плавающих предметов» тут быть не может.

Новости Крыма: Песков анонсировал открытие Крымского моста в ближайшее время

*Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» признано экстремистским решением Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016, его деятельность запрещена на территории России.