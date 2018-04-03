Жителей Москвы будут судить роботы 

Это не запоздалая шутка к 1 апреля. Искусственный интеллект в судах Москвы планируют внедрить в течение двух лет. Московские суды будут применять искусственный интеллект при рассмотрении бесспорных дел. Также роботам планируют доверить идентификацию участников процесса по отпечаткам пальцев. Об этом рассказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. По словам Ольги Егоровой, деньги для разработки искусственного интеллекта и биометрии уже выделены. «Истец и ответчик у нас будут идентифицироваться по отпечатку пальца. Пройдет время, и искусственный интеллект будет рассматривать бесспорные дела», — уточнила Ольга Егорова. Итак, деньги под проект уже выделены. Вот только сможет ли машина без ошибок решить судьбу человека — не слишком ли сложное дело ей доверяют? Неужели сбываются мрачные прогнозы фантастов о будущем, где роботы будут судить людей? Похоже, что да — здравствуй, "механическое правосудие"!. Искусственный интеллект будет рассматривать дела в судах Москвы. Столичное правосудие ожидает множество технических нововведений. Московские суды разработают искусственный интеллект. Он будет рассматривать бесспорные дела и идентифицировать участников процесса по отпечаткам пальцев, сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. «Нам выделили деньги для разработки искусственного интеллекта и биометрии. Если мы это проработаем, то истец и ответчик у нас будут идентифицироваться по отпечатку пальца», — рассказала Егорова. Судья рассказала, что по отпечатку пальца человек сможет войти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию. По ее словам, пока речь идет только об отпечатках пальца, другая биометрия пока «слишком дорогая», передает РИА Новости. Нововведения ожидаются в течение двух лет.
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