В Зимбабве завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

ТАСС , 30 июля. Президентские и парламентские выборы в Зимбабве прошли в понедельник без серьезных инцидентов и нарушений. Участки для голосования завершили работу в 19:00 по местному времени (20:00 мск), после чего члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов, сообщает агентство France-Presse . Официальные результаты должны быть оглашены в субботу, 4 августа.

Действующий президент Эммерсон Мнангагва , пришедший к власти после того, как в ноябре прошлого года военные отстранили от власти 93-летнего Роберта Мугабе , правившего Зимбабве с самого дня провозглашения ее независимости в 1980 году, остается главным фаворитом кампании. Однако шансы его главного из 22 фигурирующих в бюллетене соперников — лидера «Движения за демократические перемены» (ДДП) Нельсона Чамисы — эксперты также оценивают достаточно высоко, допуская возможность проведения второго тура.

Чамиса, опуская в урну бюллетень, выразил уверенность в своей победе при отсутствии фальсификаций, а уже спустя несколько часов заявил о попытке властей сорвать голосование в городских районах, где ДДП имеет наибольшую поддержку. В свою очередь, Мнангагва, напротив, назвал проходящие выборы честными и свободными, отвергнув обвинения, высказанные накануне в адрес правительства его предшественником. Воспользовался своим избирательным правом и сам Роберт Мугабе. Придя на участок в сопровождении своей скандально известной жены Грейс и дочери Боны, он опустил в урну бюллетень и удалился, не дав прессе комментариев.

Одновременно с президентскими проходили также и выборы в парламент, на места в котором претендуют представители 55 партий, тогда как главная борьба, как ожидается, развернется между пока что бессменно правящей партией «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) и все тем же ДДП.

Оценка наблюдателей

Впервые за долгие годы за проведением выборов в Зимбабве следили миссии наблюдателей из Евросоюза , Содружества и США. Глава миссии ЕС Эльмар Брок охарактеризовал прошедшую процедуру, как «местами предельно гладкую, местами — полностью дезорганизованную». В частности, он обратил внимание на большое количество избирателей, прежде всего — молодых женщин, которые покидали длинные очереди к урнам, так и не дождавшись возможности опустить в них свой бюллетень.