Команда из Архангельска выиграла в турнире по хоккею на валенках

В Архангельске на стадионе «Труд» прошли соревнования среди воспитанников детских домов по хоккею с мячом на валенках. Об этом сообщает пресс-служба «Водника».

«Мы делаем детям «прививку» здорового образа жизни, даем стимул заниматься физкультурой и спортом. Все это очень важно для их социализации и успешного будущего», — отметил заслуженный мастер спорта Игорь Гапанович

В турнире принимали участие четыре команды из Архангельска и Новодвинска. С первого тура главными претендентами на победу стали ребята Октябрьского округа Архангельска и Новодвинска, которые перед очным поединком не потерпели ни одного поражения. Решающий матч прошел в упорной, напряженной борьбе и завершился минимальным преимуществом архангелогородцев — 2:1.