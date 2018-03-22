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Команда из Архангельска выиграла в турнире по хоккею на валенках
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Команда из Архангельска выиграла в турнире по хоккею на валенках 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске на стадионе «Труд» прошли соревнования среди воспитанников детских домов по хоккею с мячом на валенках. Об этом сообщает пресс-служба «Водника».
«Мы делаем детям «прививку» здорового образа жизни, даем стимул заниматься физкультурой и спортом. Все это очень важно для их социализации и успешного будущего», — отметил заслуженный мастер спорта Игорь Гапанович.
В турнире принимали участие четыре команды из Архангельска и Новодвинска. С первого тура главными претендентами на победу стали ребята Октябрьского округа Архангельска и Новодвинска, которые перед очным поединком не потерпели ни одного поражения. Решающий матч прошел в упорной, напряженной борьбе и завершился минимальным преимуществом архангелогородцев — 2:1.
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