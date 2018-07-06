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Скрипник возглавил клуб из Латвии
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Скрипник возглавил клуб из Латвии 

Soccer News 6 июля 2018
Фото: Soccer News
Новым главным тренером латвийского футбольного клуба «Рига» стал Виктор Скрипник.
Официальный сайт клуба не оглашает данные о сделке.
Отметим. что ранее специалист возглавлял «Вердер».
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