«Все выходит из-под контроля, полный хаос» 

Выдержки из личных дневников сбежавшего в США бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова опубликовала газета The New York Times. Как сообщает американское издание, содержащаяся в них информация подтверждает существование государственной системы поддержки допинга в России. Впрочем, основное содержание дневников журналист Ребекка Руис просто пересказывает.
Информация о том, что российский ученый Григорий Родченков, возглавлявший во время сочинских Игр 2014 года московскую антидопинговую лабораторию, предоставил дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда свои личные дневники в качестве дополнительных доказательств существования в России государственной системы поддержки допинга, появилась три недели назад. Комиссия Дениса Освальда приобщила дневники к остальным материалам по делу о допинговых махинациях во время Игр-2014 в Сочи и использовала их в качестве аргумента обвинения против лыжника Александра Легкова. В материале журналиста The New York Times Ребекки Руис содержится общее описание дневников господина Родченкова (это два пухлых ежедневника, исписанных мелким и местами неразборчивым почерком), а также приводятся отдельные выдержки из них. Завершает статью известная цитата президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об угрозе со стороны России целостности олимпийского движения.
Скриншот с сайта www.nytimes.com
В частности, в статье говорится о том, что в своих дневниках Григорий Родченков подробно излагает конкретные дискуссии о «мошеннических схемах», которые тот вел с должностными лицами. В первую очередь это экс-министр спорта России Виталий Мутко, его бывший заместитель Юрий Нагорных, который курировал зимние виды спорта, а также бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Ирина Родионова. В качестве примеров приводятся некоторые записи.
Так, 8 января 2014 года господин Родченков писал: «Позвонил Нагорных — вызывал всех на ковер. Приехал в министерство, ждал Нагорных, два часа обсуждали детали подготовки к Сочи». 13 января 2014 года ученый описывает, как сотрудник ЦСП и помощник госпожи Родионовой Алексей Киушкин доставил ему вещества для коктейля «Дюшес». Он коктейль приготовил, а Ирина Родионова раздала его тренерам и спортсменам. В январских записях он также критикует российских чиновников за то, что они не могут доставить тысячи заранее подготовленных чистых допинг-проб российских спортсменов из Москвы в Сочи. После того как стало известно о положительных допинг-пробах биатлонисток Екатерины Юрьевой и Ирины Старых, господин Родченков 29 января пишет: «Нет никакого четкого понимания плана, это просто кошмар. Мутко очень волнуется из-за биатлона, все выходит из-под контроля, полный хаос».
The New York Times поясняет, что Григорий Родченков был разочарован «неясным изложением чиновниками плана по транспортировке из Москвы в Сочи сотен образцов „чистой“ мочи, которую топ-атлеты месяцами собирали в баночки из-под детского питания и в бутылочки из-под газировки». 1 февраля господин Родченков, выполняя инструкции Юрия Нагорных, осмотрел прилегающее к лаборатории здание, которое во время Игр использовали сотрудники ФСБ и в котором хранились чистые пробы мочи, был недоволен тем, что образцы не были отсортированы — ни по виду спорта, ни в алфавитном порядке. «Там ничего не готово», — написал он. А 3 февраля, за четыре дня до старта Игр, господин Родченков встречался с экс-министром спорта в штаб-квартире оргкомитета. В этот день, следует из его записи, он передал господину Мутко копию списка «Дюшес» (алкогольного коктейля с примесью трех анаболиков, разработанного специально для маскировки запрещенных веществ) с фамилиями российских олимпийцев. «Мы обсудили все вопросы. Он хочет сохранить Сочи в качестве резервного объекта», — пишет он в дневнике. Ребекка Руис уточняет, что, встретившись с Виталием Мутко, ученый передал ему копию «списка Дюшес», назвав имена десятков участников допинговой программы, а экс-министр предложил сохранить лабораторию в Сочи для будущих экспериментов.
14 марта 2014 года, описывая свой телефонный разговор с Виталием Мутко, ученый записал, что тот считал неэффективным сокрытие факта употребления допинга Еленой Лашмановой, ставшей олимпийской чемпионкой Лондона в ходьбе на 20 км. А 21 апреля господин Родченков спорил с Юрием Нагорных о том, стоит ли это скрывать, потому что не хотел ставить под угрозу аккредитацию своей лаборатории. В итоге в июле 2014-го Елена Лашманова была дисквалифицирована.