«Родченкова в России ждут пытки и смерть»

Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия пытается добиться экстрадиции из США бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, выступившего в качестве информатора Международного олимпийского комитета (МОК). В России Родченкова, по словам юриста, «ждут пытки и смерть».

Адвокат профессора Григория Родченкова, являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории и лауреатом государственных наград за подготовку российских спортсменов к Олимпиадам в Лондоне в 2012 году и Сочи в 2014, а позже сбежавшего в США, Джим Уолден снова заявил, что жизнь его клиента находится в опасности.

Юрист также отметил, что Россия лоббирует в США депортацию Родченкова, которого после этого ждут исключительно пытки и скорая смерть.

«МОК должен действовать. Я просил встречи у официальных лиц, в том числе у Томаса Баха , был готов полететь в Лозанну за свой счет. Я выступил с предложением, как МОК может прекратить эту кампанию против доктора Родченкова, потребовав, чтобы Россия прекратила преследования, — цитирует Уолдена Inside The Games.

— Они ответили мне отказом наотрез — МОК не собирается предпринимать никаких действий в отношении России в связи с ее ответными действиями против Родченкова. Интересно, почему же? Возможно, если бы доктор Родченков был «вне зоны доступа», то коррупционеры, которые выступали против полного отстранения России, были бы счастливы. Проблема будете решена.

Сейчас доказательства международной коррупции, которые не были опубликованы Родченковым, будут скрыты.

Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют представителей правительства США для экстрадиции Родченкова в Россию.

Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут пытки и смерть. Вместо того чтобы использовать ту лазейку, которую России посчастливилось получить, они направили свою ответную реакцию на Родченкова.

Реальным действующим лицом, наделенным властью, в этой драме является Международный олимпийский комитет.

Он мог бы запретить и «нейтральным» атлетам участвовать в Играх, выходить на церемонии открытия и закрытия, или отстранить Россию от следующих Игр, учитывая продолжающуюся непримиримость к обвинениям в государственной поддержке допинга.

К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему».

Напомним, что именно Григорий Родченков стал в 2016 году главным свидетелем по делу о манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Именно на показания Родченкова ссылался в первую очередь канадский профессор Ричард Макларен , который подготовил два доклада для МОК, где обвинил Россию в государственной системе поддержке допинга.

Сам Родченков в данный момент проживает в США под действием программы по защите свидетелей.

В последнее время бывший директор Московской антидопинговой лаборатории дал несколько разоблачающих интервью The New York Times , а также предоставил изданию для публикации свои дневники, которые он вел во время Игр в Сочи.

Впрочем, российские спортивные функционеры подвергли сомнению подлинность дневников и достоверность приведенной в них информации, заявив, что они были сфабрикованы Родченковым уже во время проживания в Соединенных Штатах.

Напомним, что МОК на основании докладов комиссий под руководством Дениса Освальда Самуэля Шмида , изучавших манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов и наличие государственной программы поддержки допинга во время Олимпиады в Сочи, лишил Олимпийский комитет России (ОКР) аккредитации.

Российские спортсмены не могут выступать на Играх в Пхенчхане в 2018 году под национальным брендом и использовать национальные цвета в экипировке. Также под запретом на корейской Олимпиаде будут российские флаг и гимн.

Чтобы попасть в Пхенчхан, российским спортсменам необходимо не только квалифицироваться на Игры по спортивному принципу, но и получить одобрение комиссий МОК, которые будут отслеживать наличие «допинговой» истории у спортсменов, по которым поданы заявки.

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